إذا لاحظت ذلك في أظافرك ، فافحص قلبك بأسرع وقت ممكن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عندما تفكر في حماية صحة قلبك ، فمن المحتمل أن تكون الوقاية من النوبات القلبية هي أول ما يتبادر إلى الذهن. ومع ذلك ، فإن أفضل طريقة لتجنب مثل هذا الحدث الكارثي هي أولاً منع أمراض القلب الأكثر دقة التي يمكن أن تسببه.

أحد هذه الحالات هو مرض الشرايين المحيطية (PAD) ، وهو حالة قلبية شائعة ولكنها خطيرة تؤدي إلى تضييق الشرايين بمرور الوقت. وجدت دراسة نشرت عام 2005 في المجلة الطبية BMC Cardiovascular Disorders أن 33٪ من مرضى PAD ماتوا في غضون خمس سنوات من تشخيصهم.

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هذا هو بالضبط السبب في أنه من الضروري للغاية ملاحظة علامات أمراض القلب الأقل تكرارًا ، وخاصةً داء الشرايين المحيطية. يقول الخبراء أن هناك أعراضًا محددة غير معروفة قد تلاحظها في أظافرك والتي يمكن أن تشير إلى المشكلة. تابع القراءة لمعرفة العلامات الدقيقة التي يجب البحث عنها وما قد يوصي طبيبك بفعله حيال ذلك.

إذا كانت أظافرك هشة وبطيئة النمو ، فاذهب لفحص قلبك

مرض الشرايين المحيطية (PAD) هو شكل من أشكال أمراض القلب والأوعية الدموية. يحدث عندما تتراكم رواسب الكوليسترول الدهنية على الجدران الداخلية للشرايين ، وهي عملية تسمى تصلب الشرايين. على الرغم من أن مرض الشرايين المحيطية لا يهدد حياتك على الفور ، إلا أنه يجعلك أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية أخرى في القلب ، بما في ذلك النوبة القلبية والسكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية والذبحة الصدرية ، كما تحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

نظرًا لأن داء الشرايين المحيطية يؤثر بشكل شائع على الشرايين في الساقين ، فإن العديد من الأشخاص المصابين بهذه الحالة يلاحظون أعراضًا في الساقين والقدمين. غالبًا ما يُبلغ الأشخاص المصابون باعتلال الشرايين المحيطية عن وجود "أظافر بطيئة النمو وهشة" ، وفقًا لـ NHS.

وفقًا لمراكز الأوعية الدموية الأمريكية ، يحدث هذا لأن الشعيرات الدموية الموجودة تحت فراش الظفر تحتاج إلى إمدادات دم غنية بالأكسجين لتنمو الأظافر. نظرًا لأن تدفق الدم مقيد بسبب تضيق الشرايين ، فقد يتباطأ نمو أظافر القدم وقد يتغير لون وملمس الأظافر وفراش الظفر.





انتبه للعلامات الأخرى التي قد تشير إلى اعتلال الشرايين المحيطية

في حين أن العديد من الأشخاص المصابين باعتلال الشرايين المحيطية لا يعانون من أي أعراض ، يلاحظ البعض الآخر علامات الحالة في النصف السفلي من الجسم. وفقًا لـ NHS ، فإن أكثر الأعراض شيوعًا هو ألم الطعن المتقطع في الساقين ، والذي يمكن أن يكون خفيفًا أو شديدًا ويؤثر على إحدى الساقين أو كلتيهما. يعاني العديد من المرضى أيضًا من تقلصات تبدأ في أصابع القدم وتشق طريقها حتى عضلات الساق ، خاصة عند المشي أو القيام بنشاط بدني آخر.

بالإضافة إلى الألم ونمو أظافر القدم البطيء ، كثيرًا ما يعاني مرضى داء الشرايين المحيطية أيضًا من تساقط الشعر في الساقين والقدمين. خدر أو ضعف في الساقين ، تقرحات في الساقين والقدمين ، جلد لامع في الأطراف السفلية. كما يتغير لون جلد الساقين وضعف الانتصاب عند الرجال.

قد تشير الأعراض الأكثر شدة لاعتلال الشرايين المحيطية إلى حالة ذات صلة تُعرف باسم نقص تروية الأطراف الحرجة. تسبب هذه الحالة انسداد الشرايين مما يحد بشدة من تدفق الدم إلى الذراعين أو الساقين. يمكن أن يسبب الألم عند النوم أو الراحة ، ويمكن أن يؤدي إلى فتح تقرحات أو جروح في أصابع القدم ، أو الساقين التي لا تلتئم أو تلتئم ببطء شديد. إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى بتر الطرف المصاب.

الفحوصات المختلفة التي يمكن لطبيبك إجراؤها للكشف عن هذا المرض

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض ، فمن الضروري أن تبلغ طبيبك بها ، كما يقول مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). قد يُجري طبيبك مؤشرًا للكاحل والعضد ، وهو اختبار غير باضع يقيس ضغط الدم في الكاحلين ويقارنه بضغط الدم في ذراعيك أثناء الراحة وبعد التمرين. قد يقوم طبيبك أيضًا بإجراء اختبارات التصوير مثل الموجات فوق الصوتية وتصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي (MRA) وتصوير الأوعية بالتصوير المقطعي المحوسب (CT).

بمجرد أن يقوم طبيبك بتشخيص الحالة وتحديد شدتها ، قد تكون هناك مجموعة متنوعة من خيارات العلاج الممكنة المتاحة لك. في الحالات الأقل شدة ، قد يوصي طبيبك بتناول الأسبرين يوميًا أو دواء مضاد للصفيحات لزيادة تدفق الدم والوقاية من المضاعفات المرتبطة باعتلال الشرايين المحيطية. في الحالات الأكثر خطورة ، قد يوصي طبيبك بإجراء عملية جراحية لتجاوز الشرايين المسدودة ، كما يقول مركز السيطرة على الأمراض.

من ناحية أخرى ، قم بإدارة عوامل الخطر الخاصة بك الآن

إذا كنت تشك في أنك قد تكون مصابًا باعتلال الشرايين المحيطية أو أي مشكلة أخرى تتعلق بصحة القلب ، فيجب أن تبدأ في إدارة عوامل الخطر الخاصة بك اليوم. بشكل أساسي ، يتضمن هذا إدارة أي حالات مزمنة قد تكون لديك والتي تجعلك أكثر عرضة للإصابة باعتلال الشرايين المحيطية. مثل مرض السكري أو ارتفاع الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب. يقول الخبراء أيضًا إن الحفاظ على وزن صحي من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة يمكن أن يساعد في منع اعتلال الشرايين المحيطية وتقليل مضاعفاته.

أخيرًا ، تظهر الدراسات أن ما يصل إلى 80 في المائة من الأشخاص المصابين باعتلال الشرايين المحيطية هم من المدخنين الحاليين أو السابقين ، كما تقول الكلية الأمريكية لأمراض القلب. إذا كنت تدخن حاليًا ، فإن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يقلل بشكل كبير من الأعراض وخطر حدوث مضاعفات.