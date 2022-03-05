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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداولت صفحات أوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو يكشف تعزيزات عسكرية روسية جديدة تستعد لدخول الأراضي الأوكرانية. وأظهر الفيديو آليات عسكرية محملة بصواريخ بالستية، في منطقة تاغونروغ بروستوف الروسية على شاطئ بحر آزوف. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ زوارنا يتصفحون الآن: شاهد آليات عسكرية روسية تحمل " السلاح الفتاك " في طريقها إلى أوكرانيا حقيقة "الفيديو المرعب" لحريق محطة نووية تعرضت لقصف روسي بزابوريجيا الأوكرانية شاهد أول صور لأكبر طائرة في العالم محطمة بعد قصفها بصاروخ روسي في مطار أوكراني مشروب سحري يساعد علي تقوية البصر وتحسين الرؤية قرار مفاجئ من السلطات السعودية بفرض غرامة مليون ريال وعقوبة السجن لمن يرتكب هذه المخالفة البسيطة خطأ فادح .. لا تخلط الليمون بهذا المشروب أبداً مهما حدث .. النتائج ستكون كارثية عليك ! أغرب و أغلى و أندر دجاج في العالم.. شاهد الفيديو جاسوسة إسرائلية تكشف كيف أوقعت ب 100 مسؤول إيراني بينهم رجال دين بعلاقات جنسية معها توأم متزوج بتوأم ينجبان طفلان متطابقان (شاهد) ذهب إلى المشرحة ليودع جثة زوجته.. فصدمته المفاجأة المدوية خلي بالك قبل رمضان .. 4 اطعمة تفسد عند تخزينها وتتحول إلى سموم زوج في دعوى نشوز: «حاسس إني متجوز واحد صاحبي» أحدث المقاتلات الأمريكية "الشبح" تغرق في بحر الصين .. والأسطول السابع يتحرك.. ماذا يحدث؟؟ مسؤول أمريكي رفيع يدعو إلى " اغتيال بوتين " Putin ظهور صادم .. لن تصدق كيف أصبح الرئيس الأوكراني زيلينسكي في آخر ظهور له اليوم (فيديو) ويحمل بحر آزوف أهمية استراتيجية كبرى في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، كون البلدين يطلان عليه، فضلا عن أنه يصل روسيا بشبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو عام 2014. وتستخدم روسيا البحر الصغير المرتبط بالبحر الأسود في عملياتها العسكرية، وآخرها حصار مدينة ماريوبول المطلة على بحر آزوف ومينائها.

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