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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وجهت مجلة ذا أتلانتك الأمريكية سؤالاً لولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال حوارها الخاص معه قالت فيه : " هل لديك شخصية مفضَّلة من قيم أوف ثرونز؟ " ورد ولي العهد بقوله : لا، فلنقل هناك الكثير من الشخصيات المثيرة، مثيرة فعلًا، وهذا ما يجعله جيدًا جدًّا، قصة مشوِّقة، وخلاف مشوِّق، إنه مذهل، ولكن ما أود متابعته هو شيء من خارج هذا العالم، كالخيال، والخيال العلمي، والأبطال الخارقين، والأنيميشن أيًّا كانت، ولكن شيء على الأقل من مارفل أو اليابان، ولذلك كأنني أقول: أخرجوني من هذا العالم، فأقوم بذلك غالبًا لنصف ساعة كل يوم قبل نَوْمي، أما بالنسبة لعُطَل أيام الأسبوع، فأحب القيام بالرياضة، وفي الواقع أقوم بتمارين الكارديو ليوم واحد، مثل ساعة ونصف، ولا أحب القيام بها في صالة رياضية، حيث أراها سيئة، وأقوم بدلًا من ذلك بلعب رياضة كرة السلة لهذه التمارين بالذات، أحب كرة السلة لسبب واحد فقط: لأن كرة القدم، قد يتعرض المرء للإصابة فيها، وقد يتوقف المرء عن ممارسة التمارين لثلاثة أو أربعة أشهر إذا حدث ذلك، وبالتالي لا أريد ممارسة هذه اللعبة، بينما كرة السلة آمنة، حيث بإمكان المرء التحرك كثيرًا، ومع الحركة الكثيرة، يتحرك لفترة جيدة من الوقت بينما يلعب الألعاب ويستمتع بوقته، وذلك جيد جدًّا." . تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ زوارنا يتصفحون الآن: ما قصّة طرد اليوتيوبر الكويتي كويلي من معرض مسقط الدولي للكتاب؟! (شاهد) ماذا يحدث إذا أكلت المكسرات كل يوم؟! لماذا تبقى حواسنا يقظة رغم استغراقنا في النوم؟ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يكشف عن عادة يمارسها يومياً قبل نومه والتمارين الرياضية التي يفضلها تصرف مفاجئ من رئيس أوكرانيا خلال مؤتمر صحفي يثير تفاعلاً واسعاً .. شاهد ماذا فعل وأدهش الجميع أول رد من إسرائيل على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عندما قال: لا ننظر لهم كعدو شاهد آليات عسكرية روسية تحمل " السلاح الفتاك " في طريقها إلى أوكرانيا حقيقة "الفيديو المرعب" لحريق محطة نووية تعرضت لقصف روسي بزابوريجيا الأوكرانية شاهد أول صور لأكبر طائرة في العالم محطمة بعد قصفها بصاروخ روسي في مطار أوكراني مشروب سحري يساعد علي تقوية البصر وتحسين الرؤية

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