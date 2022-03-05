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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قد تكون مهمة تنظيف الجدران المتسخة في منزلك من أكثر المهام التي تفضلين الابتعاد عنها، وذلك ليس بسبب صعبوتها، إنما بسبب دقتها. حيث يمكن أن ينتهي بك الامر بعد تنظيف الحيط الى إلحاق ضرر كبير في الدهان. إكتشفي معنا ما هي الطريقة الصحيحة لتنظيف الحيط دون إلحاق الضرر بالدهان.

طريقة تنظيف الحيط دون إلحاق الضرر بالدهان:

من المهم أن تعرفي أن طريقة تنظيف الحيط تعتمد على نوع الدهان . تعرفي على طريقة تنظيف الحيط بحسب نوع الدهان:

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أسهل طريقة لتنظيف الحيط والجدران دون إلحاق الضرر بالدهان

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طريقة تنظيف الحيط الذي يكون دهانه مصنوع من الاتكس: لتنظيف هذا النوع من الطلاء إستخدمي الخلّ الابيض وصابون غسيل الاطباق. في وعاء أخلطي بضع قطرات من صابون غسيل الاطباق مع نصف كوب من الخل الابيض. أغمري المكونات بالماء في الوعاء. بعد خلط المكونات جيداً. إستخدمي إسفنجة ناعمة لإزالة الاوساخ عن الحيط برفق. تأكدي من عصر الاسفنجة جيداً، بين الدقيقة والاخرى، ففي حال إمتلأت الاسفنجة بكمية كبيرة من الماء يمكن أن تترك خطوط دائمة على الدهان.

طريقة تنظيف الحيط الذي يكون دهانه مصنوع من الدهان الزيتي: تعتبر الدهانات الزيتية أقل صعوبة في التنظيف. إستخدمي الخلّ الابيض مع الماء لتنظيف بقع الحيط بكل سهولة دون عناء. بواسطة إسفنجة ناعمة أزيلي الاوساخ عن الحيط عبر فركها.