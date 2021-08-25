خلال ساعة.. شرطة عجمان تضبط عربياً دهس مسناً وهرب

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

قبضت شرطة عجمان على سائق عربي دهس رجلاً خليجياً في الستين من عمره وفر من مكان الحادث. حيث تمكن فريق العمل من ضبط السائق بعد مرور ساعة واحدة فقط من وقوع الحادث.





وقال الرائد “عيسى محمد الشامسي” رئيس قسم المباحث والضبط المروري في القيادة العامة لشرطة عجمان. إن “بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث دهس على شارع الكورنيش في منطقة النخيل 2. وبانتقال دوريات الاختصاص إلى موقع الحادث، تبين أن رجلاً خليجياً في الستين من عمره كان يعبر الطريق تعرض للدهس وفر السائق هارباً، فتم نقل المصاب بواسطة الإسعاف الوطني إلى مستشفى الشيخ خليفة”.

وأضاف أن “شاهد عيان كان موجوداً خلف المركبة التي تسببت بالحادث قام بتدوين بياناتها على الفور. وبالبحث والتحري عن المركبة تم ضبط السائق الهارب بعد ساعة فقط من وقوع الحادث في منطقة النعيمية. وهو شاب عربي يبلغ من العمر 18 عاماً، وتم تحويله إلى جهة الاختصاص”.

ودعا أفراد الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قطع الطريق، وعدم العبور إلا من الأماكن المخصصة، والإبلاغ الفوري في حالة وقوع أي حادث. كما حذر السائقين من مخاطر الانشغال عن الطريق، وعدم الهروب من الحوادث تجنباً للمساءلة القانونية.