الإمارات وإسرائيل يتعاونان لتحويل طائرات المسافرين إلى طائرات شحن

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت الاتحاد الهندسية عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة “إسرائيل لصناعات الفضاء”. بهدف تحويل طائرات المسافرين إلى طائرات شحن من طراز “بوينغ 777-300ER”.





وتستفيد الاتحاد الهندسية من خبراتهم وقدراتهم الواسعة المتخصصة في تحويل طائرات بوينغ 777-300ERSF. . وخلال المرحلة الأولى من الشراكة، ستقوم الاتحاد الهندسية بتسهيل خطين من خطوط التحويل التي تستوعب العديد من عمليات تحويل الطائرات كل عام.

ونقلت “وام” عن “توني دوغلاس”، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، قوله: “لا تعتبر طائرات بوينغ 777-300ERSF جاذبة للعملاء فحسب. بل تمثل أيضاً نجاحاً تقنياً كبيراً وذلك لكونها الأكبر في فئتها التي تقدم حلول شحن واسعة النطاق. وتسهم هذه الطائرة في تلبية الطلب، كما تعد الأكثر ربحية وصداقة للبيئة وتقدم حلولاً مبتكرة لعملائنا من شركات الطيران. وتمثل وسيلة ممتازة للارتقاء بمستوى القيمة لأعمالنا”.

من جهته، قال “عبدالخالق سعيد”، الرئيس التنفيذي للاتحاد الهندسية: “تسهم شراكتنا مع شركة إسرائيل لصناعات الفضاء، في تعزيز قدراتنا من القوى العاملة الماهرة. وترسيخ مكانة الاتحاد الهندسية كأحد مراكز التميّز في أبوظبي، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030. ويؤكد التزامنا تجاه برنامج تحويل طائرات المسافرين إلى طائرات شحن على ثقتنا في قدرة إسرائيل لصناعات الفضاء. لتقديم القيمة طويلة المدى لأسطول 777-300ERSF في الأسطول العالمي”.

وبدوره، قال “بواز ليفي”، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة إسرائيل لصناعات الفضاء: “أسهم اتفاق أبراهام في منح إسرائيل لصناعات الفضاء. الفرصة لتوسيع أنشطتها العالمية في المنطقة، حيث نعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم. ويمثل تأسيس موقع التحويل بالشراكة مع الاتحاد الهندسية شهادة قوية على متانة العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز حضورنا في المنطقة. وإنني على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى إبرام مزيد من علاقات الشراكة مع الشركات المحلية. الأمر الذي سيسهم في تعزيز أعمالنا على صعيد المنطقة”.

وقال “يوسف ميلامد”، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام في شركة إسرائيل لصناعات الفضاء: “بدأت مجموعة الطيران التابعة لإسرائيل لصناعات الفضاء. أكبر مزود لخدمات تحويل الأسطول على مستوى العالم، في عملية التحويل الهيكلي لطائرات 777-300ERSF . وذلك بالتعاون مع GECAS بما يسهم في توفير حلول مهنية رائدة لقطاع الشحن الجوي. وعلى مدار الكثير من السنوات، نالت الاتحاد الهندسية أعلى مستويات التقدير المهني من مجموعة الطيران التابعة لشركة إسرائيل لصناعات الفضاء. وبفضل اتفاق أبراهام، فقد تمكنا من لقاء مديري الشركة مباشرة والاطلاع على قدراتهم وتفانيهم. كما شهدنا قدرات الشركة الكبيرة في مجال صيانة الطائرات”.