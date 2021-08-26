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الهيئة الاتحادية للهوية تتيح تجديد الإقامة عبر موقعها الإلكتروني

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بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إمكانية الأفراد تجديد تصاريح الإقامة عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels.

وتشمل خطوات تجديد تصريح الإقامة في الإمارات:


1- التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق.

2- اختيار خدمة تجديد إصدار تصريح إقامة.

3- تقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم.

4- تقديم طلب لتجديد بطاقة الهوية.

5- تسليم جواز السفر لشركة التوصيل المعتمدة.

6- وضع ملصق الإقامة على جواز السفر وتوصيل الجواز عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.




            



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