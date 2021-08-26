الشيخ طحنون بن زايد وأمير قطر يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة اليوم وفدا برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، بحث الجانبان – خلال اللقاء – العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية التي تخدم عملية البناء والتنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين.





ونقل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إلى صاحب السمو أمير دولة قطر .. تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم لقطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار .

فيما حمله سموه تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التطور والرخاء.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.