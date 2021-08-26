الشارقة تخفف قيود كورونا في المنشآت الاقتصادية

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

اعتمد الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة، تحديث الإجراءات الاحترازية والوقائية للمنشآت الاقتصادية في الإمارة، وزيادة نسب الطاقة الاستيعابية لعدد من المرافق بما يتوافق مع توجهات الدولة لعودة الحياة الطبيعية تدريجياً وفق أعلى معايير السلامة للأفراد.

وأقر الفريق رفع الطاقة الاستيعابية لمراكز التسوق ودور السينما والأماكن الترفيهية المرخصة لدى دائرة التنمية الاقتصادية بنسبة 80 بالمئة مع الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية كافة.





كما اعتمد الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة، رفع الطاقة الاستيعابية لقاعات الأفراح المرخصة لدى دائرة التنمية الاقتصادية لتصل إلى 60

بالمئة وبحد أقصى (300) شخص مع ضرورة الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات الواقية ومراعاة التباعد الجسدي.

ويقتصر حضور المناسبات على الأشخاص الحاصلين على اللقاح والمشاركين بالتجارب السريرية للقاح فقط مع مراعاة الالتزام بإبراز نتيجة فحص (PCR) سلبية خلال مدة أقصاها 48 ساعة قبل موعد المناسبة وأن يكون حرف (E) أو النجمة ظاهراً في تطبيق الحصن.

وأهاب الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة، بجميع أفراد المجتمع بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للمساهمة في تحقيق التعافي والانفتاح الآمن والمستدام.