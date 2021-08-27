تعرف على درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد

بسام محمد - متابعة- رنا يوسف

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً خاصة شرقاً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 35 كم/س.





الخليج العربي: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 16:27 والمد الثاني عند 03:56 و الجزر الأول عند الساعة 09:48 والجزر الثاني عند الساعة 22:05.

بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 12:24 والمد الثاني عند الساعة 01:30 والجزر الاول عند الساعة 19:08 والجزر الثاني عند الساعة 06:44.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 40 31 90 20 دبي 42 32 85 25 الشارقة 41 31 85 25 عجمان 39 32 80 30 أم القيوين 41 31 80 35 رأس الخيمة 39 32 80 30 الفجيرة 38 31 70 25 العين 44 31 75 20 ليوا 43 29 80 25 الرويس 42 30 85 20 السلع 42 33 85 30 دلما 41 30 85 30 طنب الكبرى 42 31 80 35 طنب الصغرى 42 31 80 35 أبو موسى 40 31 85 40