عروض مغرية من شركة الطيران الوطنية الإماراتية

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

قدمت شركة الطيران الوطنية الإماراتية “الاتحاد للطيران”، عروض وتخفيضات الخريف، لتمنح ضيوفها أسعاراً خاصة وثابتة إلى المدن الموجودة ضمن شبكة وجهاتها.





وبحسب “البيان”، تتوافر التذاكر إلى وجهات الاتحاد للطيران في شبه القارة الهندية، ودول مجلس التعاون الخليجي، بأسعار تبدأ من 995 درهماً، وأوروبا من 1995 درهماً، والولايات المتحدة من 2995 درهماً. وسوف يبدأ العرض اعتباراً من اليوم، ويستمر حتى الثاني من سبتمبر 2021، على أن يتم السفر في موعد أقصاه 15 مارس 2022.

يحظى ضيوف الشركة، بخيار الدفع عبر الأقساط، باستخدام خطط دفع متنوعة، إلى جانب المرونة في تغيير مواعيد رحلاتهم مجاناً.

وبفضل برنامج الاتحاد للصحة والسلامة، وإجراءات التعقيم الصارمة، الذي تطبقه الناقلة على كافة رحلات الضيوف القادمة والمغادرة والعابرة لأبوظبي، تتميز الاتحاد بتوفير أعلى معايير النظافة والسلامة، على امتداد رحلة الضيوف.

ويشمل البرنامج، فريق سفراء الاتحاد للصحة والسلامة، الأول من نوعه على مستوى القطاع، الذي يوفر إرشادات ومعلومات صحية، ورعاية أساسية على مدار الساعة، سواء قبل الرحلة أو على متن كافة الرحلات، ما يتيح للضيوف مزيداً من الطمأنينة والثقة أثناء السفر. كما يحصل جميع المسافرين على متن رحلات الاتحاد للطيران، على تأمين مجاني ضد كوفيد 19، حتى 31 مارس 2022.

يذكر أن “الاتحاد للطيران”، قامت بتوسيع خدمة “معتمد للسفر” لتسهيل تجربة السفر، وتوفير المزيد من راحة البال للضيوف، من خلال السماح لهم بالتحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بكوفيد 19، قبل الوصول إلى المطار. ومع إنهاء إجراءات التحقق مسبقاً، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بخدمة المسار السريع، والتوجّه مباشرة إلى مكاتب خدمة «مُعتَمَد للسفر»، لتجربة سفر مريحة وسلسة في المطار.

للاستفادة من الخدمة، يمكن للضيوف التسجيل من خلال زيارة صفحة “إدارة حجزي”، واتباع الإرشادات البسيطة، لتحميل وتقديم الوثائق المطلوبة. وسيحصل المسافرون على رسالة تأكيد، بمجرد اعتماد وثائقهم، تماشياً مع المتطلبات الحكومية، ويمكنهم الوصول إلى المطار مطمئني البال، بأنهم يلبون كافة متطلبات السفر.

ينصح المسافرون الراغبون بحجز رحلاتهم، بزيارة موقع الشركة، أو تطبيق الهاتف المتحرك، للاطلاع على الخيارات المتوفرة، وعلى القوانين المطبقة في وجهاتهم النهائية.