الإمارات تجري 300,828 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية

بسام محمد - متابعة _ نور نجيم :

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، 300,828 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية في إطار خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وكشف الحالات المصابة وكبح جماح الفيروس.

وأسهم تكثيف الفحوصات في الكشف عن 994‪ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.





وكشفت الوزارة عن شفاء 1,570 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا. كما تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة في الدولة.

وتهيب الوزارة بالجميع التقييد التام بإجراءات العزل الصحي والتباعد الاجتماعي والمكاني وتقليل الازدحام، حرصا على السلامة العامة.