سوق دبي المالي يُمدد ساعات التداول بدءاً من هذا الموعد

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

في إطار جهوده الدؤوبة لتسهيل الأنشطة الاستثمارية، أعلن سوق دبي المالي اليوم عن تمديد ساعات التداول إلى 5 ساعات يومياً بدلاً من 4 ساعات اعتباراً من يوم 3 أكتوبر 2021.

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للسوق إن هذه الخطوة تعزز من المكانة الرائدة لسوق دبي المالي كوجهة استثمارية رئيسية وتسهم في استقطاب شرائح أوسع وأكثر تنوعاً من المستثمرين لا سيما الأجانب الذين يبدون اهتماماً متواصلاً بالسوق. ومن ثم فإن تمديد ساعات التداول من شأنه منح المستثمرين بوجه عام والأجانب على وجه الخصوص مرونة أكبر ومساحة زمنية أوسع لإنجاز أنشطتهم الاستثمارية في السوق.





ويمتلك سوق دبي المالي قاعدة ضخمة ومتنوعة من المستثمرين ينتمون إلى 207 جنسيات مختلفة، كما أن المستثمرين الأجانب يستحوذون على 48.2% من تداولاته.