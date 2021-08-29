أبوظبي تحصر دخول الأماكن العامة بالمطعمين بالكامل الشهر القادم

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

حثت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي. الأفراد الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح “سينوفارم” قبل أكثر من ستة أشهر. على تلقي الجرعة الداعمة لتعزيز مناعتهم والتزاماً بالبروتوكول المعتمد لكل لقاح.





وأوضحت اللجنة أن “هناك فترة سماح تستمر حتى 20 سبتمبر 2021، لكي يتمكن هؤلاء المطعمون من الحصول على الجرعة الداعمة. والحفاظ على الحالة الخضراء في تطبيق الحصن”.

ونوهت إلى أنه “بعد 20 سبتمبر، لن يسمح لهم بدخول الأماكن العامة المقتصرة على المطعمين بالكامل”.