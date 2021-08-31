مستشفى إماراتي يحصل على شهادة الاعتماد الدولي

بسام محمد - متابعة- رنا يوسف

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن حصول مستشفى دبا الفجيرة على شهادة الاعتماد الدولي، من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المؤسسات الصحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا JCI، بعد نجاحه في تطبيق كافة شروط ومتطلبات الحصول على هذا الاعتماد.

وبذلك يرتفع عدد المستشفيات الحاصلة على الاعتماد الدولي ضمن شبكة مرافق المؤسسة إلى 16 مستشفى من إجمالي 17 وبنسبة بلغت 94%، ويأتي هذا الاعتماد ليعزز صدارة دولة الإمارات على المستوى العالمي في عدد المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد الدولي.





ويؤكد هذا الإنجاز على كفاءة ومرونة المؤسسة في اعتماد وتنفيذ منهجية عمل كمنظومة متكاملة وإدارتها المتوازنة للتحديات وعلى رأسها جائحة كوفيد-19 من خلال التخطيط الاستباقي، لضمان جودة الخدمات الصحية وتكامل العناية الطبية الشاملة والهيكلة التنظيمية والإدارية المتناغمة، التي تدعم بروتوكولات الرعاية بمجالاتها المختلفة من التشخيص والعلاج، وتطبيق متطلبات الجودة الإكلينيكية وحوكمة المستشفيات والابتكار في إدارة نظم المعلومات الصحية، مرتكزة على البنية التحتية والتكنولوجية وأحدث التقنيات الطبية.

وجاء الإعلان عن إنجاز مستشفى دبا الفجيرة بعد انتهاء لجنة محكمين وخبراء دوليين من عمليات التحقق عن بعد، باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من كاميرات مرنة وتفاعلية وأجهزة صوت متخصصة، لمطابقة التزام المستشفى بأفضل الممارسات العالمية من ناحية جودة الخدمة السريرية وسلامة المرضى وكفاءة الكوادر الطبية والإدارية وفق أفضل المعايير والبروتوكولات المعتمدة عالمياً.

وتقدم الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام المؤسسة، بالتهنئة للكادر الإداري والطبي في مستشفى دبا الفجيرة، مثنياً على جهودهم المخلصة طوال فترة الإعداد المكثف لمطابقة معايير الاعتماد وفق خطة عمل ممنهجة ومدروسة وبإطار زمني محدد، والتي تكللت بإنجاز متميز ومستحق بكل جدارة، ويبشر بمرحلة قادمة من الإنجازات النوعية التي سترسخ مكانة المستشفى بين أفضل مستشفيات الدولة في جودة الخدمات الصحية وكفاءة الكادر الإداري والطبي، بما يعزز المنافسة الإيجابية ويصب في مصلحة المرضى والمتعاملين.

وأكد السركال ثقته بأن هذا الإنجاز الذي حققه فريق العمل في المستشفى بجهودهم المشتركة ومن مواقع عملهم المختلفة، بالتعاون مع إدارة الجودة المركزية، سوف يشكل حافزاً مضاعفاً للمضي بكل عزيمة وإرادة في إطار مسيرة التطوير المؤسسي المستمر التي تعتمدها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، لتحقيق نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية وجودتها واستدامتها.

وأوضحت الدكتورة كلثوم البلوشي مدير إدارة المستشفيات في المؤسسة، أن الوصول للاعتماد تحقق بعد تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بفضل خطط المؤسسة الرامية لتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمبتكرة والارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتوظيف أحدث تقنيات التطبيب عن بعد لحماية سلامة المرضى، وتزويد المستشفى بأحدث المعدات والتجهيزات والأنظمة الذكية لتلبية احتياجات المرضى والمتعاملين.

وجددت التزام المؤسسة بتطبيق أعلى المعايير العالمية المعتمدة عالمياً من ناحية جودة الخدمة السريرية وسلامة المرضى وكفاءة الكوادر الطبية والإدارية. مشيرة إلى أن الحصول على الاعتماد الدولي للمستشفيات يسهم في ترسيخ نظام تحكمه جودة الأداء وإحداث نقلة نوعية في توفير رعاية صحية متميزة للمرضى، لتغدو متماشية مع أرقى البروتوكولات العالمية.