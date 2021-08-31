الإمارات.. تحديث قائمة الدول الخضراء للمسافرين القادمين إلى أبوظبي

بسام محمد - متابعة: روان ديوب

كشفت دائرة السياحة والثقافة- أبوظبي في دولة الإمارات، الاثنين، عن “القائمة الخضراء” المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي.





ومدرج أدناه القائمة الكاملة للدول والمناطق والأقاليم والمناطق المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي:

• أستراليا

• أرمينيا

• الأردن

• ألبانيا

• البحرين

• البرتغال

• التشيك

• الدنمارك

• السعودية

• السويد

• الصين

• الكويت

• ألمانيا

• المجر

• النرويج

• النمسا

• اليابان

• اليونان

• أوكرانيا

• إيطاليا

• بروناي

• بلجيكا

• بلغاريا

• بوتان

• بولندا

• تايوان (جمهورية الصين الشعبية)

• تركمانستان

• جزر القمر

• جزر المالديف

• جمهورية أيرلندا

• رومانيا

• سان مارينو

• سنغافورة

• سلطنة عمان

• سلوفاكيا

• سلوفينيا

• سويسرا

• سيشيل

• صربيا

• طاجيكيستان

• فنلندا

• قبرص

• قرغيزستان

• قطر

• كرواتيا

• كندا

• كوريا الجنوبية

• لوكسمبورج

• مالطا

• موريشيوس

• مولدوفا

• موناكو

• نيوزيلندا

• هولندا

• هونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة)

يرجى العلم بأنه جاري تحديث هذه القائمة بناء على تطورات انتشار فيروس كوفيد-19 عالميًا، وقد تتغير أسماء الدول المصرح بها. وفقاً لما جاء في صحيفة الخليج الإماراتية.

*القائمة سارية اعتبارًا من 1 سبتمبر 2021، من الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة

ممرات السفر الآمنة

إذا تم تطعيمك بالكامل ضد فيروس كوفيد-19 (تلقيت الجرعة النهائية قبل 28 يومًا على الأقل من السفر)، فلن يُطلب منك أيضًا الحجر الصحي عند السفر بين أبوظبي و الدول التالية:

البحرين

اليونان

سيشل

صربيا

يرجى العلم بأنه جاري تحديث هذه القائمة بناء على تطورات انتشار فيروس كوفيد-19 عالميًا، وقد تتغير أسماء الدول المصرح بها.

*القائمة سارية اعتبارًا من 1 سبتمبر 2021، من الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة

ممرات السفر الآمنة

إذا تم تطعيمك بالكامل ضد فيروس كوفيد-19 (تلقيت الجرعة النهائية قبل 28 يومًا على الأقل من السفر)، فلن يُطلب منك أيضًا الحجر الصحي عند السفر بين أبوظبي و الدول التالية:

البحرين

اليونان

سيشل

صربيا