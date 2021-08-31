قرقاش: اتصال أردوغان بمحمد بن زايد كان إيجابياً

بسام محمد - خاص – مظفر إسماعيل

وصف معالي الدكتور “أنور قرقاش”، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، اتصال الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”. بصاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالإيجابي.





وقال “قرقاش” في تغريدة عبر حسابه في تويتر: “اتصال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالشيخ محمد بن زايد كان ايجابياً وودياً للغاية”.

وأضاف: “لاسيما أنه استند إلى مرحلة جديدة تسعى فيها الإمارات إلى بناء الجسور وتعظيم القواسم والعمل المشترك مع الأصدقاء والأشقاء. لضمان عقود مقبلة من الاستقرار الإقليمي والازدهار لجميع شعوب ودول المنطقة”.