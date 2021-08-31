أربعة مليارات درهم مساهمة القطاع الرياضي في اقتصاد دبي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد سمو الشيخ “منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم”، رئيس مجلس دبي الرياضي. أن إسهام القطاع الرياضي في اقتصاد دبي وصل إلى أكثر من أربعة مليارات درهم سنوياً.





وقال سموه إن دبي أصبحت مقراً لكبرى البطولات والشركات الرياضية الدولية. ومحط أنظار أبرز نجوم الرياضة العالمية لما تتمتع به من بنية تحتية رفيعة المستوى. تم تأسيسها وفق أرقى المعايير الدولية لتخدم كل الرياضات وتناسب مختلف الفئات والمستويات الرياضية.

وأوضح سموه أن “الرياضة في دبي بكل ما تحظى به من رعاية واهتمام وتشجيع، تخطت كونها نشاطاً ترفيهياً. لتصبح أسلوب حياة وصناعة مهمة، وأحد ممكنات التنمية المستدامة لما لهذا القطاع الحيوي من تأثير إيجابي كبير. على الحالة البدنية والمعنوية والنفسية لأفراد المجتمع، في الوقت الذي تواصل فيه دبي تأكيد مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل”.

وتابع: “تشكل الرياضة أحد أهم ملامح الحياة العصرية النموذجية، في حين يتنامى الإسهام المباشر لقطاع الرياضة في دعم الاقتصاد الوطني والمحلي. من خلال جذب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب”.