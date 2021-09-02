تخفيض المخالفات المرورية في أم القيوين

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الداخلية باليوبيل الذهبي. مبادرة مرورية تتمثل في خصم 50‎%‎ على المخالفات من تاريخ 05/09/2021 وحتى 09/09/2021.





ويستثنى من هذه المخالفات المادة 1 (أ ، ب)، قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته وحياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر.

كما تستثنى المادة 73 إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة “الشاصي” بدون ترخيص، وفق صحيفة “البيان”.

وتستثنى مخالفات التعليمات والتدابير الاحترازية الصادرة وفق قرار سعادة النائب العام رقم 38 لسنة 2020. والمعدل بالقرار رقم 54 فيما يتعلق بلائحة ضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.