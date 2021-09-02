البرلمان العربي يقلد خليفة بن محمد منصب الأمين العام لمواجهة الكوارث

بسام محمد - متابعة- رنا يوسف

تسلم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان مهام منصب الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، في مبادرة جديدة من مبادرات البرلمان العربي، التي تأتي اتساقاً مع استراتيجية عمله الجديدة بهدف مساعدة المجتمعات العربية التي تتعرض لأزمات وكوارث مفاجئة.

وأعرب الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان عن خالص شكره و تقديره لاختياره لتولي هذه المسئولية الكبيرة، مشدداً على أن قيم الخير والعطاء والتطوع قيمٌ أصيلة متجذرة في وجدان الأمة العربية، وتمثل دائماً دافعاً لقوياً لبذل الجهود في شتى المواقف والمحن لمساعدة المجتمعات العربيةومؤكداً أنه لن يدخر جهداً من أجل تحقيق الأهداف النبيلة التي من أجلها أُنشيء الصندوق.





ومن جهته أكد معالي عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الجامعة العربية، على أن تولي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان منصب الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، جاء انطلاقا من دوره الرائد في دعم ثقافة العمل التطوعي والإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجهوده المباركة وأنشطته المجتمعية الواسعة على المستوى الوطني والعربي في مجال العمل التطوعي، والتي ستمثل إضافة نوعية كبيرة في إدارة عمل الصندوق.

وأشار العسومي الي، أن المبادرة الخاصة بإطلاق الصندوق العربي لمواجهة الأزمات والكوارث، تحمل قيمة إنسانية ومجتمعية راقية، معرباً عن تطلعه إلى أن يكون هذا الصندوق رافداً وداعماً ومسانداً للعمل الخيري والإغاثي والتطوعي على إمتداد الوطن العربي.

وأضاف “العسومي” أن الصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، نقطة انطلاق حقيقية نحو تأسيس منظومة عربية متكاملة في هذا المجال، تقوم على المعايير والأسس العالمية المعمول بها في هذا المجال.