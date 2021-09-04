ولي عهد أبوظبي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء جمهورية الهند

بسام محمد - متابعة – علي معلا:

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة .

وتناول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها بما يعزز مصالحهما المشتركة ويحقق تطلعات شعبيهما الصديقين إلى التقدم والازدهار.





وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك.

وتبادل سموه ورئيس وزراء الهند خلال الاتصال، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات التي تشهدها المنطقة خاصة تطورات الأوضاع في أفغانستان.

كما بحث الجانبان التحدي المستمر الذي تمثله جائحة كورونا ” كوفيد – 19 ” وتأثيرها في جميع أنحاء العالم.

وأكد سموه ورئيس وزراء الهند الحرص المشترك استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حول التحديات الملحة التي تواجهها المنطقة.