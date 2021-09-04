محمد بن زايد يطلع على الخدمات المقدمة للعائلات الأفغانية في الدولة

بسام محمد - متابعة- رنا يوسف

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مدينة الإمارات الإنسانية التي تستضيف مؤقتاً العائلات الأفغانية التي تم إجلاؤها من أفغانستان في طريقها إلى دول ثالثة.

واطلع سموه خلال جولة في مرافق المدينة ومنافعها.. على الخدمات المتكاملة التي تقدم للعائلات الأفغانية بما يضمن لهم الراحة والحياة الكريمة..واستمع من القائمين عليها إلى جميع الاحتياجات والمتطلبات التي توفرها المدينة.





وتستضيف حاليا مدينة الإمارات الانسانية .. تجمعا للقادمين من أفغانستان تمهيدا لسفرهم إلى الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى بإشراف أمريكي.

وتفقد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة سير العمل في موقع مغادرة مجموعات القادمين من أفغانستان والذين سيتوجهون إلى الولايات المتحدة ودول أخرى.. واستمع من المسؤولين الأميركيين بشأن عمليات تنظيم المغادرة وسلاسة الإجراءات.

ووجه سموه بتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة إلى ضيوف الدولة بما يوفر لهم سبل الراحة والطمأنينة خلال إقامتهم في المدينة ويضمن صون كرامتهم الإنسانية، كما أمر سموه بتقديم مساعدات مادية إلى جميع الأفراد بما يعينهم على رحلتهم القادمة.

وقال ولي عهد أبوظبي إن دولة الإمارات ستظل رمزا للعون والنجدة في أوقات الشدة ومصدر إلهام في العمل الإنساني .. مؤكدا أنها لن تدخر جهدا في الوفاء برسالتها الإنسانية والمنطلقة من قيم العطاء وعمل الخير وترسيخ الأخوة الإنسانية والتضامن مع الشعوب خلال مختلف الظروف والتحديات.

ورافق سموه خلال الزيارة .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

فيما كان في استقبال سموه لدى وصوله مدينة الإمارات الإنسانية ..

محمد مطر عبدالله المرر القائد الميداني لمدينة الإمارات الإنسانية والدكتور فيصل مصلح الأحبابي مدير إدارة نظام الصحة العامة وابراهيم فرج راشد المنصوري مدير إدارة الاستجابه بدائرة الصحة أبوظبي، بينما أشرف على تنظيم ضيوف المدينة كل من، سلطان عبدالله المريخي وسلطان هزاع سلطان الدرمكي ومحمد حمد علي الدرمكي .. فيما ترجم حديث سموه مع العائلات الافغانية منصور محمد جابر .

يذكر أن مدينة الإمارات الإنسانية أنشئت عام 2020 وتراعي في تصميمها الخصوصية وتلبية أفضل معايير الأمن والسلامة فيما تضم الساحات الخارجية للمدينة عددا من الملاعب ووسائل الترفيه المخصصة للأطفال والكبار إضافة إلى مركز للصحة الوقائية وتوفير جميع الوسائل اللازمة للإعاشة من الدواء والغذاء وغيرها من المستلزمات المعيشية الضروري