تعرف على درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد

بسام محمد - متابعة- رنا يوسف

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً مغبرا نهاراً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد تكون ممطرة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

و الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/ س .. و الخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند 13:05 والمد الثاني عند 22:57 و الجزر الأول عند الساعة 16:31 والجزر الثاني عند الساعة 06:35 و بحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند 08:40 والمد الثاني عند الساعة 19:45 و الجزر الأول عند الساعة 14:31 والجزر الثاني عند الساعة 02:28.





فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 42 32 70 10 دبي 41 32 70 10 الشارقة 41 29 75 15 عجمان 40 32 75 15 أم القيوين 40 26 75 15 رأس الخيمة 39 30 75 15 الفجيرة 40 30 75 15 العين 42 30 60 10 ليوا 43 29 60 10 الرويس 44 29 70 15 السلع 44 29 75 15 دلما 45 32 80 20 طنب الكبرى 39 30 85 20 طنب الصغرى 39 30 85 20 أبو موسى 42 32 70 10