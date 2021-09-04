شرطة دبي تحذر من ترك الأطفال لوحدهم في السيارة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

دعت القيادة العامة لشرطة دبي أولياء الأمور والسائقين إلى عدم ترك أطفالهم في السيارة بمفردهم في ظل درجات الحرارة المرتفعة. خاصة في ساعات الظهيرة وعند العودة من المدارس، لما في ذلك من خطر على حياتهم.





ونبهت إلى أن الدراسات العلمية أثبتت أن درجة الحرارة في السيارة المغلقة قد تصل في أعلى معدلاتها إلى 70 درجة مئوية.

وأوضح “بطي أحمد بن درويش الفلاسي”، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع. أن “شرطة دبي تعمل دائماً على تحليل الظواهر الأمنية وظواهر السلامة العامة المرتبطة بمختلف الفصول ومنها فصل الصيف. مسجلة وجود إهمال وتقصير من بعض الأسر في ترك أطفالهم في السيارات أثناء نزولهم للتسوق أو قضاء بعض الاحتياجات الخاصة. دون مراعاة للمسؤولية التي تقع على عاتقهم”.

وحث أولياء الأمور والأمهات اللواتي يقمن بمهمة توصيل وإعادة أبنائهن من المدارس، إلى عدم تركهم في السيارة بمفردهم تحت أي ظرف من الظروف لقضاء الاحتياجات. وذلك حفاظاً على حياتهم”.

وكشف أن فرق الإنقاذ البري في شرطة دبي عملت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري على إنقاذ 39 طفلاً من داخل مركباتهم. ولولا سرعة تدخلها لكانت حياتهم في خطر.