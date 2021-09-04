رفع الحظر عن القادمين من الإمارات إلى الفلبين

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

كشف “هاري روك”، المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، اليوم السبت، إن “الرئيس رودريجو دوتيرتي سيرفع يوم الاثنين. الحظر المفروض على المسافرين القادمين من عشر دول من بينها دولة الإمارات وسلطنة عمان والهند وإندونيسيا”.





وأوضح “روك” في بيان، أنه “سيتعين على المسافرين القادمين من الإمارات وسلطنة عمان والهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا ونيبال وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا. البقاء 14 يوماً في الحجر الصحي عند الوصول”.

وفرض هذا الحظر في أبريل الماضي، ثم تم توسيعه ليشمل دولاً أخرى في يوليو لمكافحة فيروس كورونا.

وكان “دوتيرتي” مدد، في أواخر مايو، أمد القيود الجزئية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في العاصمة والأقاليم القريبة منها، حتى منتصف يونيو. لاحتواء انتشار الفيروس الذي يشهد تراجعاً منذ أن بلغ الذروة في أبريل الماضي.