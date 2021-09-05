شركة “اتصالات” الأفضل إقليمياً للرسائل النصية القصيرة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

نالت “اتصالات” جائزة “أفضل مزود إقليمي لخدمات الرسائل النصية القصيرة”، في النسخة الخامسة من حفل جوائز “جلوبال كاريير كوميونيتي”. التي عقدت أول من أمس في العاصمة الألمانية برلين.





وتحتفي جوائز “جلوبال كاريير كوميونيتي” كل عام بالإنجازات والابتكارات التي يشهدها قطاع المبيعات بالجملة في اتصالات وشركاء القطاع في مختلف أنحاء العالم. وتخضع لهيئة تحكيم مستقلة تضم محللين وخبراء في قطاع الاتصالات.

ويمنح الحفل جائزة “أفضل مزود إقليمي لخدمات الرسائل النصية القصيرة”، تكريماً لمشغلي الاتصالات ذوي الخدمة المميزة. ولمبادراتهم الفعالة في إيجاد الحلول والخدمات الجديدة التي تحدث الأثر الإيجابي في الأعمال.