قرقاش يلتقي وزير الدولة البريطاني لجنوب آسيا والكومنولث

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

استقبل معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة اليوم اللورد طارق محمود أحمد وزير الدولة لشؤون جنوب آسيا والكومنولث في المملكة المتحدة، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها.





وأعرب اللورد طارق خلال اللقاء عن شكره لدولة الإمارات على جهودها الكبيرة التي قدمتها لتسهيل عمليات إجلاء مواطنين بريطانيين من أفغانستان، مثمناً الدور الإماراتي المهم في إجلاء رعايا العديد من دول العالم.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإماراتية البريطانية وآليات تطويرها بما ينسجم ومستوى العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.