القرية العالمية تستضيف حدثاً عالمياً يقام لأول مرة في المنطقة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة. عن استضافتها لعرض “بيرن ذا فلور”، أحد أكثر الأعمال الاستعراضية شهرة في العالم، خلال موسمها القادم.





وستنطلق عروض “بيرن ذا فلور” على المسرح الرئيسي للقرية العالمية في شهر مارس 2022. وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العرض المسرحي المذهل. المليء بعروض الرقص التفاعلية والعروض الموسيقية الاستعراضية الحية.

وقال “شون كورنيل”، مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية: “سعداء بانضمام عرض بيرن ذا فلور إلى أجندة العروض الترفيهية الغنية للموسم السادس والعشرين. بعد أن أعاد صياغة مفهوم الاستعراضات الراقصة في أكثر من 130 مدينة، وتألق في إبهار جميع الحضور في العديد من المسارح حول العالم”.

وأضاف: “نلتزم في القرية العالمية في كل موسم بتوفير تجربة ترفيهية استثنائية للضيوف من جميع الأعمار. وبتقديم أروع وأقوى العروض العالمية التي من الممكن أن لا يحظوا بفرصة حضورها في الدول الأخرى”.

وانطلقت فرقة “بيرن ذا فلور” في عام 1997 لتقدم عروضها التي غيرت مفهوم الاستعراضات المسرحية التقليدية، وفق صحيفة “البيان”. مثل رقصة الفالس الشهيرة في فيينا ورقصة الفوكستروت من النمسا. وأعادت تجديدها بتصاميم أبهرت العالم أثناء تجولها خلال عقدين من الزمن في ما يقارب 30 دولة حول العالم.

وستقدم فرقة “بيرن ذا فلور” عروضها على المسرح الرئيسي في القرية العالمية ابتداءً من شهر مارس 2022. وسيتمكن الضيوف من حضور عروضها الرائعة بمجرد حصولهم على تذاكر الدخول للوجهة.

كما يمكن للضيوف ابتداءً من 4 سبتمبر الحصول على باقاتهم الخاصة بكبار الشخصيات والاستمتاع بالتجارب الفريدة والعروض الرائعة. التي تستضيفها الوجهة في الموسم السادس والعشرين، الذي من المقرر أن تنطلق فعالياته في 26 أكتوبر المقبل.