“بنك المارية المحلي” ينفرد بخدمة مصرفية جديدة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

طور بنك المارية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، تطبيقه الخاص بفتح خدمات الحسابات الجارية من خلال “UAE Pass”. ليصبح تطبيق “الهوية الرقمية” هو البوابة الرئيسية لفتح الحسابات البنكية دون الحاجة إلى تقديم أي وثائق ثبوتية. والتي تعد التقنية الأسرع والأكثر أماناً والأولى من نوعها في دولة الإمارات، وتسمى خدمة الـ UAEPass المصرفية.





وقال سعادة المهندس “محمد إبراهيم الزرعوني”، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية. إن “انضمام بنك المارية المحلي إلى منظومة الهوية الرقمية ينسجم مع مفهوم التكامل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. للنهوض بأعباء التحول الرقمي وترسيخ دعائم مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي”.

وأعرب عن أمله في أن تؤتي هذه الخطوة ثمارها لجهة تطبيق أهداف البنك في خدمة عملائه. عبر قنوات رقمية سريعة وسهلة وعلى مدار الساعة.

من جانبه، أشار “حميد العطار” نائب الرئيس التنفيذي للبنك إلى اقبال العملاء على التطبيق بعد طرحه في 7 بوليو 2021. مشيراً إلى أن فريق التطوير لدى البنك تجاوب مع اقتراحات العملاء لتطوير خدمة فتح الحسابات وقام بالتعاون مع “هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية”. لتسهيل عملية فتح الحسابات واستخدام بصمة الوجه للحصول على خدمات أكثر أمانا للعملاء. الذين يرغبون بتجنب قدر كبير من إجراءات ملئ الاستمارات وعمليات التوثيق.

وسيتم تطوير تطبيق “بنك المارية” وفقاً للجدول الزمني لطرح المنتجات والخدمات المصرفية. مثل: الودائع الثابتة، والتحويلات النقدية، وإصدار دفتر شيكات، وخدمات الإيداع النقدي، وخدمات أجهزة الصراف الآلي. وحساب القصّر، وحساب العائلة، وحساب الشركات، وبطاقة الخصم، وبطاقة الائتمان وبطاقة الخصم الرقمية. على أن تتم إضافة خدمات جديدة كل أسبوعين والإعلان عنها في حينه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.