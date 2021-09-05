تأشيرات تسمح للمغتربين بالعمل في الإمارات دون أن يكفلهم صاحب العمل

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أعلنت الإمارات، اليوم، عن إطلاق مسار متكامل للإقامة يشمل الإقامات العادية والذهبية والخضراء.

وبحسب موقع “البيان”، ستسمح “التأشيرات الخضراء” الجديدة للمغتربين بالتقدم للعمل دون أن يكفلهم صاحب العمل، وتشمل الأطفال حتى سن 25 عاماً في تصاريحهم.





وقالت الحكومة أيضًا إنها ستسمح للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى 180 يوماً. وهو ما يمثل دفعة كبيرة حيث كانت معظم التأشيرات مرتبطة بعقود العمل.

جاء ذلك خلال إطلاق الـ 50 مشروعاً وطنياً والتي تشكل دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية وتهدف إلى التأسيس لمرحلة متقدمة من النمو الداخلي والخارجي للإمارات، والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأسبوع الماضي مع بدء الموسم الحكومي الجديد.