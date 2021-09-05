محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء باكستان

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، اتصالاً هاتفياً من عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.





وبحث سموه وعمران خان ـ خلال الاتصال ـ مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تنميتها ودفعها إلى الأمام بما يعمق من المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين في مختلف المجالات.

وتبادل سموه ورئيس الوزراء الباكستاني وجهات النظر بشأن مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك خاصة التطورات الأخيرة في أفغانستان، مؤكدين في هذا السياق أهمية التنسيق والتعاون المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في القارة الآسيوية.