‎شرطة أبوظبي تفعل “الرصد الآلي” للحافلات المدرسية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

فعلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل ومؤسسة الإمارات للمواصلات – أبوظبي. “الرصد الآلي” لمخالفة سائقي المركبات غير الملتزمين بالوقوف التام في حالة فتح إشارة “قف” الجانبية. الخاصة بالحافلات المدرسية في كلا الاتجاهين، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار. من خلال تركيب أجهزة رادارات على الحافلات المدرسية في إمارة أبوظبي لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان.





وحثت شرطة أبوظبي سائقي الحافلات، على عدم التوقف في الشوارع الرئيسية ومواقف النقل العام، وفق صحيفة “البيان”. وأكدت على أهمية الشراكة مع مختلف قطاعات وشرائح المجتمع في نشر التوعية المرورية، لتأمين سلامة الطلاب خلال عودتهم للمدارس.

وأوضحت أن “القانون يلزم سائقي المركبات بالوقوف في حالة فتح إشارة (قف) الجانبية بالحافلات على النحو التالي: في الطرق المفردة يتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في كلا الاتجاهين بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار. في الطرق المزدوجة يتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في اتجاه سير المركبة بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار”.

وذكرت أنه “سيتم تطبيق المادة 91 (عدم التوقف أثناء مشاهدة المركبة لإشارة قف الخاصة بحافلات طلبة المدارس). بالغرامة 1000 درهم و10 نقاط مرورية. وتطبيق المادة رقم 90 من قانون السير والمرور، بمخالفة سائقي الحافلات المدرسية بالغرامة 500 درهم و6 نقاط. في حالة عدم التزامهم بفتح إشارة قف في حالة صعود ونزول الطلاب من الحافلة.