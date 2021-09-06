تعرف إلى خطوات إصدار جواز السفر في الإمارات

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، خطوات إصدار جواز السفر في دولة الإمارات العربية المتحدة.





وأشارت الهيئة إلى أنه بإمكان الأفراد إصدار الجواز عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae . أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels.

وتبدأ الخطوات بالتسجيل وإنشاء الحساب “الهوية الرقمية” أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق. ثم اختيار خدمة إصدار جواز سفر، فاختيار فرد العائلة المراد تجديد جواز سفر له.

وبعد ذلك اختيار تجديد الجواز من قائمة سبب إصدار جواز السفر، والتحقق من البيانات المسترجعة وتحديثها في حال تطلب الأمر ذلك. ودفع الرسوم المستحقة، ثم استلام الجواز من شركة التوصيل المعتمدة.