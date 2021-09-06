محمد بن راشد يطلق حملة اختر الإمارات العالمية المتحدة

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إطلاق الحملة الاقتصادية الإعلامية العالمية لتعريف العالم بمميزات البيئة الاقتصادية الدولية للإمارات، بعنوان اختر الإمارات العالمية المتحدة.

وقال سموه عبر حسابه بتويتر، “الإخوة والأخوات… تطلق دولة الإمارات حملتها الاقتصادية الإعلامية العالمية تحت مظلة واحدة لتعريف العالم بمميزات أنشط بيئة اقتصادية دولية.. جذورنا عربية .. طموحاتنا عالمية .. ورسالتنا للمستثمرين والمواهب حول العالم .. اختر الإمارات العالمية المتحدة”.



