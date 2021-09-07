هيئة مياه دبي تنجز 92.4% من محطة تحلية مياه البحر ب”التناضح العكسي”

بسام محمد - متابعة- رنا يوسف

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إنجاز 92.4% من محطة تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي /SWRO/ التي تنفذها في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه ويعد أحد الركائز الرئيسية لتزويد إمارة دبي بخدمات كهرباء ومياه ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية

وأرست الهيئة مؤخرا عقد تنفيذ مشروع محطة التحلية والتي ستصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 40 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً بتكلفة تقارب 871 مليون درهم على ائتلاف تقوده كلٌ من “أكسيونا” الإسبانية و”بلحصا بيسيكس كونستراكت”





وأكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية للكهرباء والمياه لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه متوقعا الانتهاء من المشروع في الربع الأخير من العام الجاري للحفاظ على هامش الاحتياطي المحدد للطلب الذروي على المياه .وقال إن القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة تصل حالياً إلى 490 مليون جالون يومياً فيما وصل الطلب الذروي على المياه 378 مليون جالون مياه محلاة يومياً

وتهدف الهيئة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي التي تستهلك طاقة أقل مقارنة بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل إلى 303 ملايين جالون يومياً بحلول عام 2030 لتصل إلى 42% مقارنة بنسبة 13% من القدرة الإنتاجية الإجمالية حالياً مع الأخذ بعين الاعتبار أن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة سترتفع عام 2030 لتصل إلى 730 مليون جالون يومياً

ووفقاً لاستراتيجية الهيئة فإن 100% من إنتاج دبي من المياه المحلاة عام 2030 سيأتي من مزيج من الطاقة النظيفة الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة الأمر الذي سيجعل دبي تتجاوز الهدف المحدد عالمياً فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه. كما أن زيادة الكفاءة التشغيلية لفصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الكهرباء ستوفر ما يقارب 13 مليار درهم حتى 2030 مع تخفيض 44 مليون طن من انبعاثات الكربون

من جهته أشار المهندس ناصر لوتاه النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى أن الهيئة تستخدم تقنيات ذكية متطورة تسمح بالتحكم الفعال في محطات التحلية ومراقبتها بما يعزز التوافرية والاعتمادية وللمرة الأولى استخدمت الهيئة في المحطة /K/ لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي نظام التعويم بالهواء المذاب /DAF/ لمعالجة المياه وإزالة أية ملوثات قد تكون بها قبل بدء عملية التحلية وتساعد هذه التقنية في مواصلة تحلية مياه البحر في مختلف الظروف بما في ذلك أثناء المد الأحمر حيث ترتفع مستويات المواد الصلبة العالقة ودرجة العكارة في مياه البحر

وقال إنه تم تزويد المحطة بوحدات المعالجة والتنقية المزدوجة /DMF/ لتحسين جودة مياه البحر قبل دخولها إلى وحدات التناضح العكسي مما يزيد من عمر وكفاءة أغشية التحلية حيث أن التناضح العكسي لتحلية المياه يتضمن أغشية من مرحلتين يضمن الجودة العالية لمياه الشرب وأجهزة لإستعادة الطاقة ذات كفاءة عالية تصل إلى 96% مستفيدةً من ضغط المياه الراجعة من أغشية التحلية الأولية وإعادة إدخالها مرة أخرى برفقة مياه التغذية الجديدة الداخلة إلى أغشية التحلية الأولية وبالتالي تقليل استهلاك الكهرباء في مضخة الضغط العالي بما يعزز كفاءة عملية التحلية بشكل كبير