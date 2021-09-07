عجمان.. حميد النعيمي يأمر بصرف 4 ملايين درهم للأسر المتعففة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أمر صاحب السمو الشيخ “حميد بن راشد النعيمي” عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان. بتوزيع 4 ملايين درهم على الأسر المتعففة وأصحاب الدخل المحدود في إمارة عجمان. وذلك بمتابعة سمو الشيخ “عمار بن حميد النعيمي” ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي. وبصفته رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية.





وقالت الشيخة “عزة بنت عبد الله النعيمي” مدير عام “مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية”. إن “هذه المكرمة من صاحب السمو حاكم عجمان جاءت لمساعدة الأسر من ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة. كما تتزامن مع الاحتفال بمرور 4 عقود على تولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة”.

وأضافت أنه “سيتم توزيع مبلغ أربعة ملايين درهم على ألفي بطاقة. كل بطاقة تحتوي بداخلها على مبلغ ألفي درهم لشراء الاحتياجات الأساسية من جمعية أسواق عجمان التعاونية”.