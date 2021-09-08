“كيوليس ام اتش اي” تستلم مهام تشغيل وصيانة مترو وترام دبي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، عن تسلم شركة “كيوليس ام اتش أي لإدارة القطارات وتشغيلها”. مسؤولية تشغيل وصيانة مترو دبي، وتشغيل ترام دبي، من شركة سيركو.





ويأتي ذلك تزامناً مع الذكرى السنوية الثانية عشرة لتشغيل مترو دبي، الذي انطلقت أولى رحلاته في التاسع من سبتمبر 2009.

ويمتد العقد لمدة 15 سنة، 9 سنوات أساسية و6 سنوات قابلة للتجديد كل سنتين، تتولى خلاله توفير خدمات التشغيل والصيانة. لمترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، وكذلك ترام دبي، وجميع الأصول التابعة لنظام المترو والترام. شاملاً القطارات، ومراكز التحكم، والمحطات والبنية التحتية التابعة لها، وكذلك توفير خدمات نقل الركاب على مستوى عال ومتوافق مع المتطلبات المتغيرة يومياً في أعداد الركاب على شبكة المترو والترام.

ويشمل العقد أيضاً، تشغيل وصيانة أنظمة التشغيل الآلية للمترو وأنظمة التعرفة الخاصة بتحصيل الإيرادات. من خلال بيع وتعبئة بطاقات نول في محطات المترو، وتوفير وظائف قيادية وفنية وإدارية للمواطنين. وتدريبهم بما يتناسب مع بيئة العمل، والرقابة المستمرة على سلامة نظام المترو والترام والعمل على تطويرها بشكل مستمر. والتنسيق والتكامل بين المترو والترام ووسائل المواصلات الأخرى، وتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة لمستخدمي المترو والترام. وتحقيق مؤشرات أداء تنافسية في عملية التشغيل ودقة الالتزام بمواعيد الرحلات.

ويبلغ إجمالي طول الشبكة الحديدية لمترو وترام دبي قرابة 100 كيلومتر، منها 90 كيلومترا طول الخطين الأحمر والأخضر. ومسار 2020، و10.6 كيلومترات طول مسار ترام دبي، ويبلغ إجمالي عدد المحطات 64 محطة. منها 53 محطة للمترو، و11 محطة للترام.

ويبلغ عدد قطارات مترو دبي 129 قطار للمترو، فيما يبلغ عدد قطارات ترام دبي 11 قطاراً. ويقدر عدد مستخدمي مترو وترام دبي بنحو 210 ملايين راكب سنوياً.