الإمارات تقدم 100 ألف جرعة من لقاحات كورونا لهذه الدولة

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

أرسلت دولة الإمارات طائرة إمدادات ومستلزمات طبية إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية تحتوي على 100 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس “كوفيد-19”.

يأتي في إطار دعمها لمكافحة واحتواء انتشار فيروس كورونا، والمساهمة في تعزيز الحماية للطواقم الطبية وجميع فئات المجتمع الموريتاني الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس وصولا لمرحلة التعافي.





تعد طائرة الإمدادات هذه.. الخامسة من نوعها التي ترسلها دولة الإمارات إلى موريتانيا الشقيقة، وتضم إلى جانب اللقاحات 15 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص.

وقال سعادة حمد غانم المهيري سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن دولة الإمارات وموريتانيا ترتبطان بعلاقات أخوية وتعاون واعد ومثمر في العديد من المجالات التي تخدم المصالح المشتركة.

وأضاف سعادته إنه حرصا من القيادة الرشيدة على تقديم كل أوجه الدعم للشعب الموريتاني الشقيق تم إرسال هذه الطائرة لدعم الجهود التي تبذلها موريتانيا في حماية شعبها من انتشار فيروس كوفيد-19 والسيطرة عليه، من خلال توفير اللقاحات اللازمة لتطعيم مختلف فئات المجتمع خاصة الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الفيروس والإصابة به.