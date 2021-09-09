شرطة أبوظبي تذكر بمخالفة سير الشاحنات والحافلات أثناء الضباب

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

دعت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، ملاك المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات وأصحاب الشركات. ومسؤولي توزيع باصات العمال، إلى تنبيه السائقين على الالتزام بقرار منع سير هذه الفئة من المركبات أثناء الضباب.





كما شددت على ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية.

وذكرت أن مخالفة السير في أوقات الضباب بمخالفة تعليمات الجهة المعنية 500 درهم و4 نقاط مرورية. حسب القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، بشأن قواعد واجراءات الضبط المروري وفق المادة رقم 104.