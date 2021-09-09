محمد بن زايد يهنئ رزان المبارك بمنصبها الدولي

بسام محمد - متابعة – دوت الخليج

هنأ صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. “رزان خليفة المبارك”، بفوزها بمنصب رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.





وقال سمو في تغريدة عبر تويتر: “نهنئ رزان المبارك بانتخابها رئيسا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. ونحن على ثقة بقدرتها على نقل تجربة الإمارات في مجال العمل البيئي للإسهام في مواجهة التحديات البيئية التي تواجه العالم”.

وفازت “رزان خليفة المبارك”، العضو المنتدب لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية والعضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي. بمنصب رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، لتصبح بذلك ثاني سيدة على مستوى العالم تتقلد هذا المنصب الرفيع على مدى 70 عاماً.