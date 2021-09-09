إكسبو 2020 دبي يعلن عن جواز سفره الخاص

بسام محمد - متابعة – دوت الخليج

أعلن إكسبو 2020 دبي عن جواز سفره الخاص الذي سيتيح للقاطنين في دولة الإمارات وزوارها الدوليين على حد سواء. الاحتفال بجولتهم العالمية أثناء استكشافهم الأجنحة المشاركة في الحدث الدولي، التي يزيد عددها على 200 جناح.





وسيشجع جواز سفر إكسبو الزوار على رؤية أكبر عدد ممكن من الأجنحة أثناء الحدث الدولي الذي يستمر 182 يوماً. ويسمح لهم أيضاً باستعادة ذكريات تجاربهم بعد انتهاء زيارتهم.

واستوحي تصميم جواز سفر إكسبو 2020 دبي من تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، ليربط بين الماضي والحاضر. ويبدو مثل جواز سفر رسمي، ويتكون من 50 صفحة تحوي تصميمات وصوراً لأجنحة الموضوعات الثلاثة (عالم الفرص – جناح الفرص، وألِف – جناح التنقل، وتيرّا – جناح الاستدامة). بالإضافة إلى ساحة الوصل – القلب النابض لموقع إكسبو – فضلاً عن معالم أخرى في دبي ودولة الإمارات.

ويأتي جواز السفر القابل للتخصيص بميزات أمان محسّنة، بما فيها رقم فريد ومساحة لإدراج صورة بحجم تلك المستخدمة في جواز السفر العادي. وبيانات شخصية وصور مخفية بعلامة مائية على كل من صفحاته، بما يحول دون وجود جوازين متشابهين.

ومع احتفال دولة الإمارات حاليا بيوبيلها الذهبي، يكرّم جواز سفر إكسبو 2020 الوالد المؤسس الشيخ “زايد بن سلطان آل نهيان”، طيب الله ثراه. بصفحة خاصة مختومة بورق ذهبي، وصورة فوتوغرافية تعود إلى عام 1971، حين احتفلت دولة الإمارات بتأسيس اتحادها.

وفي الثاني من ديسمبر المقبل، سيحظى زوار إكسبو بختم خاص احتفالا بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمكن الحصول على جواز سفر إكسبو 2020 دبي، مقابل 20 درهماً إماراتياً، في كل متاجر إكسبو 2020 الرسمية. في موقع الحدث العالمي وفي متجر إكسبو 2020 دبي في المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي وعبر الموقع expo2020dubai.com/onlinestore.

واستحدث جواز السفر المميز هذا في إكسبو مونتريال 67، وأصبح منذ ذلك الحين من أشهر هدايا إكسبو الدولي التذكارية للزوار. الراغبين في الاحتفاظ بسجل لجميع ما يزورون من أجنحة الدول المختلفة، وجمع أختام دخول هذه الأجنحة تذكاراً لهم.