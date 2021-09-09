أبوظبي تحافظ على صدارتها العالمية في الاستجابة لجائحة كورونا

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

واصلت أبوظبي صدارتها العالمية في الاستجابة لجائحة كورونا، بعد أن حلت بالمركز الأول بين 50 مدينة قيادية. وفق أحدث تصنيف أصدرته مؤخراً مجموعة المعرفة العميقة ” Deep knowledge Group “، التي تتخذ من لندن مقراً لها.





وأصدرت مجموعة المعرفة العميقة تقرير “تصنيف المدن الأكثر أماناً خلال جائحة كوفيد-19 للربع الثاني من العام 2021”. الذي استند إلى 114 مؤشراً للقياس تُعنى بمختلف جوانب الاستجابة للجائحة.

وركز التصنيف على 5 محاور رئيسية شملت: الكفاءة الحكومية، ومرونة الاقتصاد، وكفاءة منظومة الحجر الصحي، وإدارة الرعاية الصحية، ومنظومة التطعيم.

وتم تطبيق المحاور على 72 مدينة وبلدية حول العالم، حيث تم اختيار وتحليل 50 مدينة حاصلة على التصنيف الأعلى من بينها. للتعرف على أفضل الممارسات المتبعة فيها والتحديات التي تواجهها.

وكانت أبوظبي احتلت المركز الأول عالمياً في الاستجابة لجائحة “كوفيد-19” في التصنيف السابق. الصادر عن مجموعة المعرفة العميقة في أبريل 2021، متفوقة على 25 مدينة.

وتواصل أبوظبي العمل والتطوير للحفاظ على فاعلية وكفاءة استجابتها للجائحة. ومشاركة تجربتها الرائدة والملهمة عالمياً للمساهمة في القضاء على الوباء في مختلف أنحاء العالم.