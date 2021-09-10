بتوجيهات محمد بن راشد..جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية لأفغانستان

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، تم تسيير جسر جوي من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية لنقل 120 طن من الاحتياجات الغذائية والمواد الإغاثية للشعب الأفغاني.





وقال إبراهيم بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية: إن “طائرة المساعدات الأولى انطلقت اليوم من أجل تخفيف معاناة الشعب الأفغاني وتحسين أوضاعهم الإنسانية في هذه الظروف الراهنة”.

وتابع: إن “الجسر الجوي الذي أقامته المؤسسة بالتعاون مع الجناح الجوي يشمل تسيير 8 رحلات لنقل المساعدات الإنسانية التي وفرتها المؤسسة وستكون حمولة كل رحلة 15 طناً من المواد الغذائية المتنوعة”.