حافلات مجانية لزوار إكسبو دبي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات توفير 126 حافلة مواصلات عامة “حافلات اكسبو”، تنقل مجاناً زوار معرض إكسبو 2020 دبي. من تسع مواقع موزعه على مختلف مناطق مدينة دبي، إضافة إلى خطين لنقل الزوار من الفنادق مباشرة إلى موقع الحدث.





كما أعلنت توفير خدمة حافلات لنقل زوار المعرض من المواقف إلى بوابات المعرض، وكذلك خدمة الحافلات لنقل الزوار بين البوابات داخل المعرض.

وستنفذ الحافلات 1956 رحلة مباشرة يومياً في الأيام من السبت إلى الأربعاء. ترتفع إلى 2203 رحلات مباشرة يومي الخميس والجمعة، بزمن تقاطر يتراوح من 3 إلى 60 دقيقة.

وأكد معالي “مطر محمد الطاير”، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات. جاهزية الهيئة لتوفير خدمة تنقل فريدة وسهلة وسريعة لزوار معرض إكسبو 2020، من مختلف مناطق إمارة دبي، ومن باقي إمارات الدولة. عبر 203 حافلات مخصصة لنقل زوار معرض إكسبو من إمارة دبي ومن مختلف إمارات الدولة. وتمتاز الحافلات بمستوى عالٍ من الأمان والرفاهية والجودة، وكذلك مطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة “يورو 6” الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومزودة بمقاعد مريحة ومعايير سلامة عالية.

وأوضح أن “الهيئة خصصت 57 حافلة لنقل زوار معرض إكسبو 2020، من مختلف مناطق مدينة دبي، تنفذ من 455 إلى 476 رحلة يومياً. وحددت الهيئة تسع محطات لنقل الركاب المتجهين لموقع المعرض والعكس، الأولى محطة نخلة جميرا. وخصص لها 6 حافلات، تسيّر 54 رحلة يومياً في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء، و57 رحلة يومياً في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة، بزمن تقاطر 15 دقيقة. والمحطة الثانية هي البراحة، وخصص لها 7 حافلات، تسيّر 62 رحلة يومياً في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء. و68 رحلة يومياً في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة، بزمن تقاطر 30 دقيقة. والمحطة الثالثة هي الغبيبة، التي تعد من المحطات التي تتكامل فيها خدمة وسائل النقل الجماعي: (مترو دبي، والحافلات، ووسائل النقل البحري، ومركبات الأجرة). وخصص لها 12 حافلة، تسيّر 74 رحلة يومياً في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء، و76 رحلة يومياً في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة، بزمن تقاطر 15 دقيقة”.

وتابع: “المحطة الرابعة فهي محطة اتصالات الملاصقة لمحطة مترو اتصالات على الخط الأخضر، وخصص لها 8 حافلات. تنفذ 70 رحلة يومياً في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء، و72 رحلة يومياً في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة. وتقع المحطة الخامسة في القرية العالمية، وخصص لها 3 حافلات، تنفذ 10 رحلات يومياً على مدار الأسبوع، بزمن تقاطر 60 دقيقة. أما المحطتان السادسة والسابعة، فهما محطة المدينة العالمية، وواحة دبي للسيلكون. وتعمل على المحطتين 8 حافلات، تسيّر 78 رحلة يومياً في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء، و82 رحلة يومياً في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة، بزمن تقاطر مقداره 15 دقيقة. فيما تقع المحطة الثامنة في دبي مول، وخصص لها 5 حافلات، تنفذ 55 رحلة يومياً في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء، و59 رحلة يومياً في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة. بزمن تقاطر 30 دقيقة، أما المحطة التاسعة فتقع في مطار دبي الدولي، وخصص لها 8 حافلات، تسيّر 52 رحلة يومياً في الاتجاهين على مدار أيام الأسبوع، بزمن تقاطر قدره 20 دقيقة”.