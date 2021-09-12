الإعلان عن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين اليوم

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

تعقد حكومة الإمارات في قصر الوطن بأبوظبي، اليوم، ثاني الفعاليات الإعلامية الخاصة بالإعلان عن الحزمة الثانية من “مشاريع الخمسين”.





ويعقد الاجتماع بحضور وزراء ومسؤولين من الجهات المعنية ومشاركة وسائل إعلام محلية وإقليمية ودولية، وفق صحيفة “البيان”.

وتعكس الحزمة الثانية مجموعة جديدة متكاملة من المبادرات الهادفة التي وضعتها حكومة الإمارات لدعم استراتيجياتها الوطنية. وبناء مستقبل مستدام لمجتمعها واقتصادها للخمسين عاماً المقبلة.

وتأتي الحزمة الثانية لتسهم في صناعة دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو للإمارات، داخلياً وخارجياً.