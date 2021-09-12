الحكومة تخصص 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

قال معالي “محمد بن عبدالله القرقاوي” وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات. إنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد” حفظه الله.. ومتابعة من صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”. وصاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”. تم تخصيص مبلغ 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال 5 سنوات القادمة.





وأعلن معاليه أنه “بمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تم وضع برنامج حكومي اتحادي متكامل باسم نافس.. يتكون من 13 مشروع لدعم القطاع الخاص لاستيعاب هذه الأعداد”.

وستتحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص لغاية عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري 8000 درهم للجامعي. وأيضاً دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات بعد التوظيف. وبحد أقصى 5000 درهم شهرياً إضافية فوق الراتب للجامعيين.

وتم تخصيص برنامج لدعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في القطاع الخاص مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين وغيرهم. بعلاوة ثابتة قدرها 5000 آلاف درهم شهرياً فوق الراتب لمدة خمس سنوات.

وستتحمل الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد عن الموظف المواطن في القطاع الخاص لـ5 سنوات. كما ستتحمل الحكومة أيضاً الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين في القطاع الخاص خلال الـ5 سنوات الأولى.