إطلاق الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت حكومة الإمارات، اليوم، عن إطلاق الحزمة الثانية من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية ضمن مشاريع الخمسين.





وتتضمن الحزمة:

-تشكيل “مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية” برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ونائبه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. ومجموعة من الوزراء والمسئولين، وتعيين سعادة غنّام المزروعي أمينًا عامًا للمجلس.

-ستتحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص لغاية عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري 8000 درهم للجامعي. وأيضاً دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات بعد التوظيف، وبحد أقصى 5000 درهم شهرياً إضافية فوق الراتب للجامعيين.

-تخصيص برنامج لدعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في القطاع الخاص مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين وغيرهم. بعلاوة ثابتة قدرها 5000 آلاف درهم شهرياً فوق الراتب لمدة خمس سنوات.

-ستتحمل الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد عن الموظف المواطن في القطاع الخاص لـ5 سنوات. كما ستتحمل الحكومة أيضاً الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين في القطاع الخاص خلال الـ5 سنوات الأولى.

-لأول مرة وبتوجيهات القيادة في الإمارات، سيتم صرف علاوات لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص. تصل لغاية 800 درهم لكل طفل، وبحد أقصى 3200 درهم.

وتستهدف “مشاريع الخمسين”، التي يتم الإعلان عنها تباعاً طيلة شهر سبتمبر، كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين. والقطاعين العام والخاص، ويشمل أثرها الإيجابي والتنموي للعقود الخمسة المقبلة. كل من يعيش على أرض الإمارات أو يختارها وجهة للعمل والإبداع والنمو.