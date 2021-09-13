الإمارات تمنح الموظف خيار التقاعد المبكر لتأسيس مشروعه الخاص

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

‏أعلنت حكومة الإمارات عن سياسة جديدة في الحكومة الاتحادية تمنح الموظف المواطن خيار التقاعد المبكر للذين تتجاوز أعمارهم 50 عام لتأسيس مشاريعهم الخاصة، وتقوم الحكومة بشراء 5 سنوات وتضيفها لسنوات تقاعدهم أو تمنحهم مكافأة مالية، وبأعداد محددة سنوياً، وذلك ضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين التي تم الإعلان عنها اليوم في قصر الوطن بأبوظبي.

وبحسب “البيان”، يشجع برنامج التقاعد المبكر الاختياري للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية والذي تم الكشف عنه خلال الفعالية الثانية لمشاريع الخمسين، على اكتشاف فرص وظيفية في القطاع الخاص، خارج إطار الوظيفة الحكومية، بحيث تشتري الحكومة 5 سنوات خدمة إضافية أو تمنحهم مكافأة مالية، ضمن ما يعرف بنظام الـ”Golden Handshake” (وهو مكافأة مالية كتعويض عن التقاعد أو نهاية الخدمة)، الأمر الذي يسمح لهم البدء بأعمالهم الحرة أو تأسيس شركاتهم الخاصة.