حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس الشارقة للإعلام

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (33) لسنة 2021م بشأن تشكيل مجلس الشارقة للإعلام.





ونص المرسوم على أن يُشكّل مجلس الشارقة للإعلام برئاسة سمو الشيخ/ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب الحاكم، وعضوية كل من:

1. سعادة الدكتور/ خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام “هيئة منطقة حرة”.

2. سعادة/ محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

3. سعادة/ طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

4. سعادة/ راشد عبدالله العوبد، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

5. سعادة/ شهاب أحمد الحمادي، مدير مدينة الشارقة للإعلام “هيئة منطقة حرة”.

6. سعادة/ علياء محمد بو غانم السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وبحسب المرسوم تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.