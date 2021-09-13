“مجموعة اتصالات” تعلن تعيين 100 خريج مواطن بنهاية 2021

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

في إطار التوجهات الحكومية لمشاريع الخمسين، أعلنت “مجموعة اتصالات” اليوم عن عزمها تعيين 100 خريج مواطن بنهاية العام الجاري على أن تعين 25 خريجا مواطنا خلال شهر سبتمبر الجاري.

ويتزامن هذا الإعلان مع إطلاق ” اتصالات ” لبرنامج الخريجين في الذكاء الاصطناعي بعد أن عقدت الشركة هاكاثون يعد الأول من نوعه شهد إقبال الكفاءات الإماراتية على وضع الحلول المبتكرة لمجموعة من التحديات ذات الصلة.





وينعقد برنامج الخريجين الجديد على مدار تسعة أشهر وينقسم لمرحلتين الأولى في سبتمبر الجاري والثانية في ديسمبر القادم، ويتيح للخريجين الإماراتيين الفرصة للحصول على الخبرات العملية في تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والأمن السيبراني.

يأتي ذلك تفاعلا مع توجهات الحكومة الرشيدة للدولة ولتدلل من جديد على أن المجموعة مستمرة في السير على نهج القيادة وتسريع عملية التوطين مسخرة كافة إمكاناتها وقدراتها بما يصب في صالح الوطن والمواطن.